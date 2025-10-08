Universidad de Chile ya tiene la atención puesta en su recibimiento a Palestino por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul puede contar con un importante retorno para este compromiso.

Al menos, así lo reveló Marcelo Díaz en los micrófonos de TNT Sports. El periodista entregó detalles sobre una figura que alista su vuelta a las canchas ante los árabes.

¿De quién se trata? El cuerpo médico del conjunto laico está mentalizado en recuperar a Matías Sepúlveda. Si bien aún no está listo, hay posibilidades de que sea convocado para el encuentro mencionado.

“Está haciendo trabajo kinésico todavía, aún no hace trabajo en cancha. Pero ojo, la idea es que a fin de esta semana debiera comenzar a hacer trabajo en cancha“, comenzó señalando.

“No se descarta que, quizás pueda estar dentro los citados, para que pueda tener algunos minutos y llegar con fútbol. Con Lanús va a estar 100%, pero para este partido del día lunes están viendo cómo va evolucionando”, comentó.

Matías Sepúlveda intentará estar en el duelo entre Universidad de Chile y Palestino. (Créditos: Photosport)

No será titular en Universidad de Chile

Eso sí, el comunicador lo dejó claro: no hay posibilidades de que Tucu Sepúlveda esté en el once inicial ante Palestino. Ya tiene un reemplazante definido para tal partido en el Estadio Santa Laura.

“El titular va a ser Felipe Salomoni. (…) El resto de los jugadores, trabajando a la par, incluyendo a Marcelo Díaz“, concluyó el reportero de Universidad de Chile.

Dicho enfrentamiento entre azules y árabes se jugará el lunes 13 de octubre. Está programado para las 16:00 horas.