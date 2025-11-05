El debate sobre el desarrollo de juveniles en los clubes grandes es eterno. Bastián Ubal, defensor formado en Universidad de Chile, es un verdadero caso de estudio.

Como tantos otros talentos del Centro Deportivo Azul (CDA), el oriundo de Puente Alto se enfrentó al dilema de quedarse a pelear un puesto en la U o salir a buscar minutos reales en el fútbol.

El volante optó por el camino difícil: sumar experiencia en la Primera B. Durante las últimas tres temporadas, Ubal vistió las camisetas de Santiago Morning, A.C. Barnechea y Universidad de Concepción. En este último club, no solo se consolidó como titular indiscutido, sino que fue pieza clave del equipo que logró el ascenso y el título de la división de plata del fútbol chileno.

Bastián Ubal disputó 22 encuentros en la temporada 2025 de la Primera B | FOTO: Instagram

Cristián Muñoz y el gran presente de Bastián Ubal en U. de Concepción

Fue en este contexto que su actual técnico Cristián “La Nona” Muñoz analizó el caso de Ubal en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports y habló sobre la diferencia entre “entrenar” en un grande y “jugar” en el ascenso.

“A Bastián lo llevé a Santiago Morning. Llevamos tres años juntos. Le decía que no iba a jugar en la U, que viniera a sumar minutos, tener experiencia, participar en un torneo”, comenzó diciendo el estratega.

“El año pasado en Barnechea jugó todo el año y este año, jugó todo el torneo. Tiene más de 70 partidos, 3 años jugando y un título en el cuerpo”, agregó.

Por último, Muñoz subrayó la importancia de que los futbolistas jóvenes se formen compitiendo cada fin de semana. “El jugador debe jugar para afrontar los nuevos desafíos con mayores herramientas”, sentenció.

En síntesis: