Universidad de Chile trabaja a toda máquina en el mercado de fichajes 2026. El cuadro azul busca incorporaciones para su plantel, por lo que ya está en contacto con su posible nuevo goleador.

¿De quién se trata? Tiene 31 años y por el momento viste los colores de Belgrano de Córdoba, el club dueño de su pase. Ya tuvo destacados pasos por el fútbol nacional en otros dos equipos.

Su nombre: Lucas Passerini. Según pudo corroborar BOLAVIP Chile, el entorno del delantero argentino ya está en CONVERSACIONES con la directiva azul. El negocio está en marcha.

Las condiciones del eventual acuerdo son claras: se está intentando pactar un préstamo con cargo y opción de compra para Universidad de Chile tras el término de la cesión.

Cabe destacar que esta ha sido la modalidad de la cúpula laica en los últimos libros de pases. Bajo dicha fórmula, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio arribaron a la institución.

Lucas Passerini está en negociaciones con Universidad de Chile para 2026. (Foto: Belgrano)

Universidad de Chile va a la carga por Lucas Passerini

Durante la presente temporada, el futbolista trasandino ha disputado un total de 30 encuentros con la camiseta de Belgrano de Córdoba. En ellos, logró anotar en tres ocasiones.

¿Firmará en Universidad de Chile? Un misterio que será resuelto a la brevedad. Por el momento, el conjunto estudiantil se mantiene enfocado en el cierre de la campaña 2025.

