Universidad de Chile cayó 1-0 en el Superclásico ante Colo Colo en el Estadio Monumental. El cuadro azul sufrió con la expulsión de Franco Calderón y quedó un paso atrás en la lucha por el título.

Ante ello, Cristián Caamaño perdió la paciencia. En los micrófonos de Radio Agricultura, el periodista embistió contra un objetivo en específico: el entrenador del conjunto laico.

Para la voz radial, Gustavo Álvarez no ha estado a la altura del desafío en el segundo semestre de 2025. Está disconforme con lo exhibido por el DT argentino en la recta final del año.

“Es un gran comentarista, pero también hay que empezar a explicar un poquito esta campaña de la U. Una campaña de la U que está al borde ser de mediocre hacia abajo“, comenzó señalando.

“Ya son 21 partidos disputados, es decir de 63 puntos, apenas ha ganado 38. En algún momento la U tenía buen juego e individualidades: hoy día no va quedando mucho de ese recuerdo“, agregó.

Cristián Caamaño destrozó a Gustavo Álvarez tras la derrota de Universidad de Chile en el Superclásico. (Créditos: Photosport)

El sensible momento de Universidad de Chile

Finalmente, con números en mano, Cristián Caamaño arremetió contra Gustavo Álvarez en el plano nacional. Eso sí, dejó en claro: lo realizado en Copa Libertadores y Copa Sudamericana está al margen de la crítica.

“Ojo, en la segunda rueda, la U apenas ganó un partido: ante Unión Española. Todos los demás han sido derrotas y empates“, destacó.

“Todo tapado por las actuaciones internacionales, es otra historia, pero lo que está pasando en el campeonato nacional es responsabilidad de los jugadores, pero también de Gustavo Álvarez“, cerró.