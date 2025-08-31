Universidad de Chile fue superada 1-0 por Colo Colo en la edición 198 del Superclásico. Los azules quedaron marcados por dos polémicas decisiones tomadas por el arbitraje en el Estadio Monumental.

Una de ellas, colmó la paciencia de Charles Aránguiz. El histórico volante del cuadro laico arremetió, entre líneas, contra la terna referil encabezada por Cristián Garay.

Específicamente, abordó la amonestación a Javier Correa por un codazo a Matías Zaldivia: dejó a entrever que el rival debió ser expulsado. Minutos más tarde, los azules quedaron con uno menos tras la tarjeta roja a Franco Calderón.

“Es que hablar de los árbitros ya cansa. A mí, personalmente, vez que vengo a esta cancha me pasan cosas. Vez que vengo hay un compañero expulsado, estoy muy salado en ese sentido”, comenzó señalando.

“No sé si vieron la imagen de (Javier) Correa. Todas las veces que vine acá, pasó una situación parecida en los primeros 10 minutos y no pasó nada. Creo que hasta la expulsión estábamos bien”, agregó.

Charles Aránguiz perdió la paciencia con los árbitros tras la caída de Universidad de Chile en el Superclásico.

La caída de Universidad de Chile en el Superclásico

Finalmente, el Príncipe de Puente Alto le dejó un fuerte mensajes a los hinchas azules: hay que levantar la cabeza. El año no está terminado y el plantel recobrará fuerzas para seguir rugiendo.

“Lamentable, pero vamos a seguir. Estamos en un equipo muy grande, hay presión todos los días y ambición de ganar todos los partidos. Así que vamos a preparar el próximo partido que viene“, cerró.