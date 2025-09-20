Independiente sufrió un duro golpe en la Copa Sudamericana tras quedar eliminado por un fallo de la Conmebol, generando sorpresa y polémica entre sus hinchas y la dirigencia.

La decisión del organismo sudamericano determinó que el club argentino no pudiera avanzar en el torneo y sí lo hiciera Universidad de Chile, equipo que ya enfrentó a Alianza Lima en los cuartos de final del certamen continental.

Pese a eso, en la dirigencia sigue intentando rebaja lo más posible dicho fallo del máximo ente sudamericano.

Independiente y un nuevo alegato a la Conmebol por el fallo

En las últimas horas, el diario Olé informó que el elenco de Avellaneda realizó un descargo a la Conmebol para poder apelar al castigo por la barbarie en el Estadio Libertadores de América- Ricardo Enrique Bochini.

“Si bien el Rojo ya fue descalificado de la Copa Sudamericana, la Comisión Directiva aspira a lograr una reducción de la sanción disciplinaria, que incluye siete partidos sin público tanto de local como de visitante para fututas competiciones internacionales”, advirtieron.

El partido entre Independiente y Universidad de Chile sigue dando que hablar | FOTO: Fotobaires/Photosport

“También intentarán achicar el monto de la penalidad económica, ya que la Conmebol le impuso al Rojo el pago de una multa de 250.000 dólares“, concluyeron.

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima

El partido de vuelta entre Universidad de Chile y Alianza Lima se disputará el jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.