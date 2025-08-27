La previa del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se encendió en las últimas horas, luego de unas declaraciones de Marcelo Díaz que varios interpretaron como una provocación y que encontraron respuesta en el delantero de Colo Colo, Javier Correa.

Todo comenzó cuando Marcelo Díaz le consultaron por Colo Colo y, al inclinar la mirada hacia el suelo, varios interpretaron el gesto como una falta de respeto hacia los albos. Javier Correa reaccionó a la actitud de Carepato, pero el capitán azul terminó aclarando que nunca tuvo la intención de ofender al archirrival.

¿Hubo mala intención de Marcelo Díaz contra Colo Colo? (Photosport).

Uno que alzó la voz y se refirió al entuerto fue el relator y comentarista deportivo Fernando Solabarrieta, quien en su programa en Radio La Metro entregó una potente opinión. Para el ex rostro de TVN, los dichos del mediocampista de la U sólo representan el folklore del Superclásico, más allá si hubo o no intención.

El histórico relator de las medallas olímpicas de Massú y González afirmó que “no es el mejor momento para tirar un chiste así después de lo que pasó con la U en Buenos Aires, pero es parte del folclore también”.

“No dijo nada tan grave tampoco, pero está bien, tienen todo el derecho los jugadores de Colo Colo de molestarse como se molestó Correa. Está perfecto, pero no deja de ser parte del folclore previo a un clásico creo yo“, complementó.

Colo Colo vs. U. de Chile: Superclásico a la vista

Colo Colo y Universidad de Chile se verán las caras este domingo 31 de agosto por la Fecha 22 de la Liga de Primera. Los albos llegan al Superclásico con cinco partidos sin saber de triunfos, mientras que los azules están desesperados por acortarle distancia al puntero Coquimbo Unido.