Una fuerte polémica se desató en la antesala de la nueva edición del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, encuentro que se disputará en el Estadio Monumental.

Los protagonistas? Marcelo Díaz y Javier Correa. El capitán del Bulla supuestamente hizo una broma en conferencia de prensa que escaló y no gustó mucho en el Monumental, tanto así que el ariete colocolino salió a criticar duramente al volante azul.

Tras esto, Díaz dio explicaciones y se comunicó con varios medios de comunicación para aclarar que todo se trató de un malentendido.

Marcelo Díaz habría realizado una la polémica broma hacia el Cacique a días del Superclásico | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El punto de vista de Cristián Olguín sobre la polémica Marcelo Díaz vs. Javier Correa

En medio de esta controversia, Bolavip Chile se puso en contacto con Cristián Olguín, exgoleador del Chuncho, quien entregó su punto de vista sobre este tema.

“Yo creo que fue más una calentura de Javier Correa. Son cosas para quedar bien con la hinchada de Colo Colo porque Marcelo Díaz no dijo nada feo contra el Cacique”, manifestó Olguín.

Además, “Cepillín” remarcó que “el periodista fue con su cizaña y Javier Correa cayó en el juego”.

Superclásico: fecha, día y hora

El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile arrancará este domingo 31 de agosto a las 15:00 horas en el Estadio Monumental, compromiso válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.