Universidad de Chile trabaja desde ya en lo que es su primer duelo por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús, en donde los dirigidos por Gustavo Álvarez buscarán sacar ventaja en este partido de ida y acercarse al objetivo de llegar a la final.

En la previa a esta serie, el volante azul Marcelo Díaz conversó con DSports y analizó a su rival de turno en esta semifinal, en la que tuvo palabras de elogio para el conjunto argentino, señalando que será una llave bastante pareja y se definirá por cosas puntuales.

“Lanús es un equipo bastante competitivo, muy bien armado, tiene buenas individualidades y colectivamente funciona muy bien, nosotros también lo somos. Es una llave muy pareja, que dependerá solo de detalles en el día del partido, quien se levanta con el pie derecho, el que mejor se imponga en el campo de juego”, parte declarando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Carepato’ sabe que el equipo de Mauricio Pellegrino es bastante físico y que posee de muy buenos jugadores con gran categoría, pero con la Universidad de Chile no se achica y sabe que también tiene con qué competir mano a mano.

Díaz y su radiografía a Lanús | Foto: Photosport

“Serán dos partidos muy intensos, con dos equipos que proponen bastante, que son muy físicos también, pero a la hora de jugar tienen muy buenas individualidades y que juegan bien con el balón en los pies, va ser una llave hermosa”, declara.

Díaz ve como clave el duelo de ida

Concluyendo, Díaz se sale del libreto y señala que el partido de ida ante Lanús sin duda que será crucial dentro de la llave, en la que saben que en condición de local deben hacerse respetar y lograr un resultado positivo, el que les permita poder jugar con una ventaja en el duelo de visita en Argentina.

“Es un partido de 180 minutos, hoy en día casi son 200 minutos los que se juegan en una llave y nosotros sabemos eso,el primer partido es muy importante, el partido tiene que ojalá terminar a nuestro favor, porque estamos en casa y hay que imponerse más jugando en nuestro estadio, en nuestra cancha donde nos sentimos cómodos y la conocemos al revés y al derecho, la idea va ser salir con todo ese día y esperando la vuelta, sabiendo que no se va a terminar en el primer partido la llave”, cerró.