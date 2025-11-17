Universidad de Chile se prepara con todo para lo que es la recta final del torneo nacional, en el que los azules aspiran a quedarse con el puesto de Chile 2, para así poder ser presente en la próxima Copa Libertadores 2026.

A pesar de dicha lucha, en el conjunto universitario ya empiezan a proyectar lo que será la temporada 2026, en donde la dirigencia ya empieza analizar la continuidad de algunos jugadores, como también la posible llegada de otros.

En una de las zonas del campo, en el que sí o sí la U debe invertir fuerte es en el ataque, ya que todo da a indicar de qué Nicolás Guerra, Rodrigo Contreras y Lucas Di Yorio no seguirán en el club pensando en el 2026.

Por esto, en la U ya comienzan a ver nombres en la delantera para el próximo año, en donde hace unos días sufrieron un duro golpe tras confirmarse la renovación de uno de los grandes anhelos de la U, Felipe Mora con los Portland Timbers de los Estados Unidos por todo el 2026.

Tras la opción descartada de Mora, en la U empezaron a explorar otros nombres para el ataque azul, donde en los últimos días también se conoció una nueva noticia que podría significar decirle adiós a otro viejo anhelo de mercado.

La U le diría adiós a otro anhelo: Octavio Rivero

El atacante uruguayo, Octavio Rivero sin duda que fue uno de los grandes anhelos de la U en el inicio de temporada, en el que los ‘Azules’ sostuvieron largas conversaciones con el jugador y Barcelona de Ecuador, pero no lograron llegar a un acuerdo.

Para este mercado que ya se avecina, el goleador de 33 años volvió a aparecer en el radar de la Universidad de Chile, pero todo da indicar de que este posible rumor se esfumará por completo debido a que el atacante tendría definido su futuro para el 2026.

Así lo señalaron en Perú, en la que Octavio Rivero también apareció en el radar de equipos como Alianza Lima y Universitario, en la que hicieron las consultas por el goleador uruguayo y recibieron una negativa respuesta sobre la situación del jugador.

Rivero ya no sería opción en la U | Foto: Getty Images

“Hubo un sondeo de la ‘U’ (Perú) para ver cuánto cuesta el uruguayo Octavio Rivero, delantero de Barcelona de Guayaquil. Lo que le respondieron al cuadro crema es que el futuro del jugador (Rivero) está prácticamente hecho en Colombia. Es una alternativa que, entiendo, ya no va”, señaló el periodista Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Mano a Mano’ en Perú.

De esta forma, la Universidad de Chile le estaría diciendo adiós a otro de sus candidatos para llegar a reforzar la delantera, por lo que deberá seguir buscando nombres para poder reforzarse en el ataque para el 2026.