Universidad de Chile contó con su hinchada en la previa de la revancha contra Lanús por semifinales de Copa Sudamericana. A pesar del castigo vigente contra los fanáticos azules, más de uno se hizo presente en Argentina.

Desafiando cualquier temor, un grupo de seguidores laicos despidió al plantel a la salida del hotel de concentración que lo hospedó en Ezeiza. Una notable escena en la antesala del vital compromiso.

A punta de artificio, humo azul y bengalas, los hinchas de Universidad de Chile le expresaron su amor al equipo, que se prepara para el encuentro más importante de la temporada.

Si bien no podrán decir presentes en el Estadio Ciudad de Lanús, los fanáticos le traspasaron toda su energía a los jugadores. La necesitarán ante un ambiente hostil en el conurbano bonaerense.

Dicho duelo entre azules y granates, válido por la revancha de las semifinales de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 30 de octubre. Está pactado para las 19:00 horas de Chile.

VIDEO: La salida de Universidad de Chile rumbo a Lanús

Créditos: La Magia Azul