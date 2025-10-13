En Azul Azul no quedaron indiferentes tras los fuertes rumores en los últimos días que dieron cuenta de una posible salida de Gustavo Álvarez de la banca de Universidad de Chile con destino a la selección de Perú.

Tras el cerrado triunfo 2-1 sobre Palestino con doblete de Lucas Di Yorio, el propio técnico azul respondió con firmeza a la publicación del diario El Mercurio: “¿Esa publicación tiene firma? ¿El del diario ¿Tiene firma? No. ¿O sea que el diario publica sin firma? ¿Y la persona que lo dice, lo menciona con nombre y apellido?” disparó el DT argentino.

Luego elevó el tono y lanzó: “Cuando habla Gustavo Álvarez, a la cara se la ven todos y saben quién es. Con el error y la virtud. O sea, no podemos poner a la misma altura los dichos de un lado y los dichos del otro. Seamos serios”, dijo.

¿Se queda Gustavo Álvarez en la U? (Photosport).

Azul Azul responde a los rumores sobre Gustavo Álvarez

Minutos después de los dichos de Álvarez, fue el propio gerente deportivo de Azul Azul, Manuel Mayo, quien se refirió a una posible partida del entrenador de 52 años.

“Creo que Gustavo ya lo dijo tras el partido, donde dijo que cualquier noticia que salga de él o nosotros recién será oficial…Ya le renovamos a principio de año, para extender el contrato por lo bien que ha trabajado en el club y en conjunto, estamos contentos con él y se refleja en la cancha”, comentó el dirigente en TNT Sports.

“Nunca nos vamos a referir a rumores, menos ahora. Lógicamente en diciembre se ven temas con jugadores, es un club grande pero todos estamos en permanente evaluación y si las partes están cómodas seguiremos. Pero es algo de lógica y él lo ha hecho en su vida, que al final de año conversa de lo que viene y analiza su futuro, no es nada extraño”, cerró.