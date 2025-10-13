En el Estadio Santa Laura-SEK, la Universidad de Chile consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Palestino, con goles de Lucas Di Yorio y el descuento de Fernando Meza.

El partido estuvo marcado por la intensidad de ambos equipos y la necesidad de la U de reponerse tras la expulsión de Charles Aránguiz, que dejó al equipo con un hombre menos durante gran parte del encuentro.

El plantel azul supo manejar la presión y resistir los embates del rival, mostrando disciplina táctica y sacrificio físico. Esta resistencia fue fundamental para mantener la ventaja y asegurar los tres puntos, consolidando al equipo de Gustavo Álvarez en la pelea por los puestos de clasificación a torneos internacionales.

Matías Zaldivia recibe el elogio del periodista Claudio Alfaro

Si bien los goles de Di Yorio fueron determinantes, varios analistas destacaron que el trabajo defensivo también fue clave.

En ese contexto, la figura de Matías Zaldivia cobró protagonismo, y su desempeño fue reconocido tanto por los comentaristas como por los hinchas en redes sociales.

Claudio Alfaro, conductor de SportCenter en ESPN Chile, destacó lo que hizo el experimentado zaguero central: “Meritorio lo de los azules que supieron resistir con un hombre menos 60. Por los goles, la figura es Di Yorio, pero en ese desgaste defensivo que hizo la U, hoy Zaldivia brilló”.

Matías Zaldivia fue el líder de la saga defensiva de la U | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Lo cierto es que la solidez defensiva sigue siendo clave en los compromisos de la U en la Liga de Primera 2025.