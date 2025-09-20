Universidad de Chile debe sacar enseñanzas en limpio tras empatar 0-0 ante Alianza Lima por Copa Sudamericana. El conjunto azul rescató una paridad en la ida de los cuartos de final del certamen continental.

En el análisis de dicho compromiso en el Estadio Alejandro Villanueva, un recordado atacante del cuadro laico hizo hincapié en una decisión de Gustavo Álvarez: no le gustó para nada un cambio.

Para Cristián Olguín, el DT de los azules se equivocó al sustituir a Nicolás Guerra por Rodrigo Contreras en el minuto 72. El retirado crack quería ver a una dupla en ofensiva, no a un solo hombre en punta.

“Quedamos con ganas, creo que la U se lo farreó. Al entrenador le faltó un poquito más y poner a otro delantero. Los peruanos se metieron todos atrás”, comenzó señalando.

“Para mí no tenía que sacar a Nico Guerra. Y les faltó un poquito más de ambición a los delanteros y al equipo porque Alianza Lima jugó con 10 hombres casi media hora. Quedamos con gusto a poco“, agregó.

Cristián Olguín cuestionó la salida de Nicolás Guerra en la ida entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

La revancha entre Universidad de Chile y Alianza Lima

Finalmente, Cepillín Olguín se refirió al compromiso de vuelta, a disputarse el jueves 25 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“Por lo que se vio, Alianza Lima llegó en el puro gol que le anularon. No me pareció un equipo muy atractivo. Me pareció que la U, en todo, tuvo el control del partido“, comentó.

“Pero como se juega sin público, es un poco desmotivante para los jugadores, pero yo creo que la U va a pasar, de todas maneras va a pasar. Por lo que se vio, creo que la U pasa”, cerró.