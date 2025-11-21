La definición por el cupo Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores 2026 está al rojo vivo. Universidad Católica, Universidad de Chile y O’Higgins llegan palmo a palmo a las últimas jornadas, donde cada punto puede ser determinante para asegurar un lugar en el plano internacional.

En ese escenario, el duelo de este domingo 23 en el Estadio El Teniente toma tintes decisivos: el Romántico Viajero visitará al Capo de Provincia en un choque directo que podría mover la tabla y las aspiraciones de ambos.

Los rancagüinos, además, llegan encendidos tras un repunte notable: cuatro triunfos y solo una derrota en sus últimos cinco compromisos, racha que los instaló nuevamente en la pelea.

En Rancagua se ilusionan con obtener un triunfo ante la U de Gustavo Álvarez | FOTO: Jorge Loyola/Photosport

Alan Robledo, Felipe Ogaz y Rodrigo Godoy no estarán ante la U

Sin embargo, en la antesala del partido, Francisco “Paqui” Meneghini encendió las alarmas al confirmar tres bajas sensibles que condicionan el armado de su equipo para recibir a la U.

“Alan Robledo es baja por acumulación de tarjetas”, informó de entrada el estratega de 37 años.

Respecto a Felipe Ogaz, añadió que “avanza bien en su recuperación, pero es poco probable que esté en la convocatoria”.

Y finalmente, cerró indicando que “Rodrigo Godoy no ha podido entrenar. Esos son los tres jugadores que no podrán estar”.

Con estas ausencias, O’Higgins deberá reacomodar piezas justo cuando enfrenta a una U que llega con la convicción de que un triunfo podría dejarlo muy bien posicionado en la carrera por el Chile 2.

En síntesis…

La lucha por el Chile 2 está al rojo vivo y el duelo entre O’Higgins y la U toma aún más relevancia tras la confirmación de tres bajas sensibles en el elenco rancagüino.