Universidad de Chile se alista para enfrentar a Lanús por las semifinales de Copa Sudamericana. El primer encuentro está a la vuelta de la esquina: se jugará este 23 de octubre en el Estadio Nacional.

Para dicho compromiso, los azules no tendrán una fácil misión. Deberán vencer a los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que también quieren quedarse con gallito inicial por el acceso a la final.

Con el fin de lograr tal misión, el equipo argentino tomó una importante decisión. ¿Cuál? Contactó a Universidad Católica para utilizar sus canchas de entrenamiento en la previa del cruce internacional.

Tal como reveló Lanús a través de su sitio web, la delegación del club aterrizará en Chile el martes 21 de octubre y tras ello se trasladarán hasta el Pullman Santiago Vitacura Hotel para concentrar.

Luego, un día después (miércoles 22) el plantel se movilizará hasta Las Condes para trabajar en el Complejo Raimundo Tupper. Las labores se extenderán desde las 18:00 hasta las 19:45 horas.

En dicho recinto deportivo, el rival de Universidad de Chile afinará los últimos detalles para dar un paso hacia la final. Desde la altura de San Carlos de Apoquindo, la escuadra trasandina ideará el plan para la primera batalla.

Lanús entrenará en la casa de Universidad Católica antes de visitar a Universidad de Chile. (Foto: Getty)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Lanús

El duelo de ida entre azules y granates, válido por semifinales de Copa Sudamericana, está pactado para el jueves 23 de octubre. Se jugará desde las 19:00 horas, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.