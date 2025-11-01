Lanús se clasificó a la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana tras dejar con mucha polémica a Universidad de Chile en el camino, conjunto al cual derrotaron por la cuenta mínima en la revancha de semifinales con un gol absolutamente viciado.

¿El autor? Rodrigo Castillo, quien también fue figura en la ida disputada en el Estadio Nacional. El argentino conversó con ESPN Argentina y se refirió a los incidentes que ocurrieron en la cancha una vez finalizado el encuentro.

“Qué sé yo, un poco el enojo de ellos en alguna jugada o en algún entredicho con algún jugador, creo que fueron a buscar sacarnos un jugador para la final”, dijo sin mencionar las provocaciones del plantel trasandino con el pitazo final, donde se burlaron de los jugadores azules.

Rodrigo Castillo se lanzó contra la U. | Foto: Photosport

En esa misma línea de blanca paloma y olvidando la historia de cómo han sido los cuadros trasandinos a lo largo de los años, Castillo suma diciendo que lo sucedido “Era innecesario, pero bueno, son cosas que pasan dentro de la cancha”.

“Fuimos inteligentes, la verdad que más que separar o agarrar alguno para que no dejarse pegar, pero no es que fuimos nosotros a pegar o hacer daño, sino que ellos fueron los que nos vinieron a buscar”, remató en el cierre.

Lo cierto es que Lanús irá por su tercer título internacional tras la obtención de la Copa CONMEBOL 1996 y la Copa Sudamericana 2013. A nivel local, el cuadro argentino tiene más títulos de Primera B (5) que profesional, donde solo exhibe 4 trofeos.

