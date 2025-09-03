Universidad de Chile vive horas claves por lo que puede ser la decisión de la CONMEBOL tras la cancelación de partido de vuelta por los octavos de final ante Independiente en Avellaneda en la Copa Sudamericana, la que esperan con mucha expectación.

En estas últimas horas, el periodista nacional Danilo Díaz tomó la palabra dentro del programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN y entregó una importante información sobre lo que podría ser la resolución de la CONMEBOL ante esta llave entre la U e Independiente.

“La información que empezó a aparecer, es que para la CONMEBOL lo fundamental, que lo más probable es que quiera transmitir esa opinión a su tribunal, es que esto se dirima en la cancha, se habla de dos tiempos de 22 minutos, que se juegue y en Asunción, sin público”.

“Si declaran ganador a la U o Independiente el tribunal, el que pierda va a apelar y los tiempos de apelación son muy escasos, esto después escalaría al TAS. Si dicen jugar en la cancha, esa decisión no sería apelable, te obligan y si no quieres jugar, estamos”, parte señalando Díaz.

En esa misma línea, el comunicador señala que el mandamás de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez es una persona muy a favor de que esta clase de partidos, termine de desarrollarse en cancha, en la que entregó un contundente ejemplo al respecto.

Se sigue esperando por la resolución de CONMEBOL | Foto: Photosport

“La doctrina de Alejandro Domínguez, el presidente de la CONMEBOL, es que se juegue, porque cuando fue la final de Madrid, el partido de River con Boca, cuando se le hace la encerrona a Boca, ya estaban en el perímetro de partido, lo que correspondía era que sancionaran a River y se diera por ganador a Boca, pero se determinó que se jugará”, declara.

Se termina de jugar el partido o pasa la U directo

Concluyendo, Díaz indica que dentro de la CONMEBOL está la gran disyuntiva para lo que es la resolución entre dos decisiones: que el partido se reanude o que Universidad de Chile pase directo a cuartos de final, teniendo en consideración que ambos equipos tendrán multas ecónomicas y sanciones para su público.

“Entonces acá están esas dos posturas. Lo que se comenta que está en discusión, uno que se juegue y se jugaría la próxima semana después de la Fecha FIFA (jueves o viernes) y la otra posibilidad es que se declaré como ganador a la Universidad de Chile, a partir de que Independiente fue el organizador del espectáculo”, cerró.