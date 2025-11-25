Universidad de Chile busca un goleador de fuste en el mercado de fichajes. El cuadro estudiantil tendrá que encontrar al nombre idóneo para acabar con su deuda: la falta de finiquito frente al arco rival.

Ante ello, la directiva laica posó su atención sobre un viejo conocido, tal como es Octavio Rivero. Una vez más, el delantero uruguayo asoma en el horizonte de los azules. ¿Hay posibilidades de su arribo?

Por el momento, el atacante charrúa no piensa en salir de Barcelona SC. Así lo afirmó a Radio Diblu, dejando en claro que no es momento para hablar de una posible transferencia.

“Hay algo que se especula y no me gusta: se dice que me lesioné o que no quiero jugar porque me quiero ir. Eso no es así. Yo estoy comprometido 100% con el club”, comenzó señalando.

En dicha línea, el futbolista de 33 años agregó: “Tengo contrato acá, estoy contento y ojalá las cosas puedan cambiar el año que viene, porque eso es fundamental para este club”.

Octavio Rivero no piensa en salir del Barcelona SC. Por el momento, Universidad de Chile no asoma en su horizonte. (Foto: Getty)

Universidad de Chile deberá esperar por Octavio Rivero

A pesar de aclarar que no piensa en un posible movimiento en el libro de pases, tampoco no lo descartó. Todo quedará en manos del equipo dueño de su pase, que no vive la mejor situación financiera.

“Por momentos me gana mi personalidad, mis ganas de mejorar y de querer lo mejor para el club. Por ahí a veces digo cosas en caliente, que no son del todo positivas, pero me gana mis ganas de ganar y ser campeón”, reflexionó.

“Cuando termine el año habrá que hacer un balance, pero yo quiero ser campeón con este club“, cerró.

