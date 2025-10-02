Pese a que queda mucho campeonato y tres meses para que además se abra el mercado de fichajes, en Universidad de Chile gusta mucho lo que ha hecho el 10 de Coquimbo Unido, Matías Palavecino.

El argentino de 27 años es una de las figuras del actual líder y casi campeón del fútbol chileno y será uno de los jugadores más codiciados apenas finalice la competencia.

BOLAVIP conversa con Rodrigo Herrera, el que si bien es cierto valora la cuantía de Palavecino, le baja el dedo pensando en el 2026 de la U.

“Yo creo que es un muy buen jugador, en Coquimbo encontró su lugar en el mundo, pero ojo, ya ha ocurrido con la U que una buena campaña en un equipo que no es de los grandes que luego no repite su rendimiento”, indicó

Y a Herrera se le vino un nombre a la cabeza para hacer una feroz comparación: “Federico Mateos es el ejemplo, no hay que dejarse obnubilar por el rendimiento en Coquimbo, nadie puede negar que es un gran jugador, y nadie puede negar que a la U le falta un jugador así”.

Agregando que “Mateos no tuvo un partido bueno, llegó con gran perfil a la U, es como le pasó a Colo Colo con Moya”.

Rodrigo Herrera cree que Matías Palavecino no es jugador para la U.

“Matías Palavecino es para completar plantel”

Rodrigo Herrera se la juega y sentencia: “Si la U tiene sueños grandes, Palavecino es buen jugador para completar el plantel, pero debe buscar jugadores con perfil sudamericano, si es que quiere pegarse el salto y abrir la billetera, si quiere superar el año internacional que está teniendo ahora”.