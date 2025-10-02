Este jueves explotó la noticia de que Cristopher Toselli tendría pensado ponerle fin a su carrera cuando termine este año, cerrando así un exitoso período que comenzó en el Mundial sub 20 de Canadá 2007.

Pese a que el jugador aún no se ha pronunciado, y no se sabe a ciencia cierta si cuelga los guantes o no, un ex Universidad de Chile, Hugo Droguett, piensa que aún no es su momento, y que debe continuar jugando.

“Estaba leyendo de eso, sorprende porque un arquero siempre tiene más carrera que un jugador de campo, sobre todo porque normalmente debutan después”, afirma el ex lateral izquierdo.

Agregando que “creo que le queda por entregar, pero quizás qué estará pasando por su cabeza que se quiere retirar”.

Droguett busca entender la presunta decisión de Toselli indicando que “capaz está cansado de batallar hace rato desde atrás, y ese cansancio mental lo puede tener mal, pero te vuelvo a decir, tiene aún para dar y en cualquier equipo que no sea la U, sería titular”.

El ex seleccionado nacional con Marcelo Bielsa, además valora el paso de Toselli por la U, asegurando que “cuando le ha tocado ha respondido ha estado a la altura”.

Hugo Droguett no quiere que Cristopher Toselli se retire.

La carrera de Cristopher Toselli

Cristopher Toselli se formó en Universidad Católica donde debutó en 2007 donde estuvo hasta 2017. Luego jugó en Atlas de Guadalajara y Everton, retornando a la UC hasta el 2020. Después del año de pandemia firmó en Everton y tuvo una nueva experiencia en el exterior al jugar en Central Córdoba. Retornó a Chile para ser parte de la U desde 2023.