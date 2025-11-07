Universidad de Chile soñó en grande en 2025. El cuadro azul estuvo cerca de tocar la final de Copa Sudamericana, pero dicha opción se esfumó en una polémica visita a Argentina.

¿Cómo influyó eso en el plantel? Leandro Fernández es el fiel reflejo de la respuesta. En conferencia de prensa, el delantero argentino analizó el desempeño del equipo en la presente temporada y no dudó en revelar su lamento.

Si bien considera que se estuvo a la altura de la exigencia, quería viajar a Asunción. Y cómo no: quedó fuera del certamen continental en polémicas circunstancias. Ya pasó, pero la espina quedó clava.

“El balance creo que es positivo el día de hoy. Nos hubiese gustado pelear el campeonato, pero Coquimbo hizo un gran trabajo, aprovecho de felicitarlos porque tuvieron un gran año”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Nosotros, hoy en día, estamos peleando para un Chile 2, que es el objetivo que nos queda. Me hubiese gustado ir a Paraguay, pero bueno, las cosas no se dieron“.

Leandro Fernández analizó el desempeño de Universidad de Chile en 2025. (Imagen: Photosport)

La frustración de Leandro Fernández en Universidad de Chile

Sobre tal punto, el atacante argentino aseguró que no queda otra que seguir trabajando, pero reiteró su deseo: volver a situarse entre los dos mejores de Sudamérica.

“Tenemos que levantar la cabeza, que hicimos un gran año, creo que competimos internacionalmente muy bien, dejamos al club bien parado“, reflexionó el crack de 34 años.

“Hubiese sido otra la canción si íbamos a Paraguay, pero nada se puede hacer ahora. Hay que tratar de, estos cuatro partidos, sacar la mayor cantidad de puntos para poder aspirar a otra cosa”, cerró.

