Universidad de Chile consiguió un revitalizador triunfo 2-0 ante Everton por la Liga de Primera que le permitió a los azules reponerse en la tabla de posiciones y entrar de lleno a la lucha por el Chile 2 a la próxima Copa Libertadores.

La victoria en Santa Laura ante los ‘Ruleteros’ sirvió para dejar atrás una semana traumática para los azules quienes en siete días perdieron el clásico universitario, quedaron eliminados de Copa Sudamericana y fueron derrotados por Huachipato en el sur.

Uno que se reencontró con los goles ante los evertonianos fue el cuestionado delantero Leandro Fernández, quien pese a contar con el respaldo incondicional de la hinchada, muchas voces criticaron su poca trascendencia en el equipo en los últimos meses.

Tras el triunfo del pasado miércoles, el entrenador azul le dedicó un contundente mensaje al delantero y a su compañero Rodrigo Contreras, quien también volvió al gol después de varias semanas: “Me alegro muchísimo por ellos, por el plantel. A veces uno tiene que tomar decisiones para provocar reacciones, y me alegro muchísimo porque se lo merecen los dos”, había dicho el DT.

Leandro Fernández respalda a Gustavo Álvarez en la U

Este viernes en conferencia de prensa, Leandro Fernández devolvió el guante y sinceró su relación con el entrenador universitario: “Gustavo ha dejado su marca tanto en el plantel como en la institución, es un gran entrenador. Tuvimos muchos desafíos importantes, pasamos cosas buenas y malas”, apuntó el ‘Escobillon’.

Fernández reconoció que el cierre de año no era el que esperaban, pero que lucharán por conseguir el objetivo de clasificar a la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores.

“Ahora estamos en una recta final del torneo, por ahí que no era lo que queríamos, pero tenemos que trata de terminar de la mejor manera. Es un gran entrenador y a todos nos ha dejado algo para la carrera que nos queda”, cerró.

Universidad de Chile volverá a ver acción el próximo domingo 9 de noviembre, cuando desde las 17:30 horas enfrente a Deportes Limache por la Fecha 27 de la Liga de Primera en el estadio Santa Laura.