Universidad de Chile afina los últimos detalles para su compromiso contra Deportes Limache. El conjunto azul recibirá al elenco tomatero por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.

Para dicho encuentro, Gustavo Álvarez ya definió la formación titular que utilizará. El director técnico del elenco laico se la jugó al escoger las 11 piezas que saltarán a la cancha.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el entrenador se inclinó por usar el mismo once inicial que triunfó 2-0 ante Everton de Viña del Mar en el Estadio Santa Laura.

En dicha oportunidad, destacó la inclusión de Leandro Fernández desde el primer minuto de juego. Tras volver al gol, volverá a ser considerado en el equipo estelar de los azules.

De dicha manera, Universidad de Chile irá por la victoria con una misión: seguir luchando por el Chile 2 rumbo a la Copa Libertadores. La escuadra universitaria quiere un boleto para ir directamente al certamen continental.

Gustavo Álvarez repetirá formación en Universidad de Chile: irá con el mismo once inicial que ante Everton. (Imagen: Photosport)

La formación de Universidad de Chile ante Deportes Limache

El once azul será con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Charles Aránguiz, Marcelo Díaz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández.

Dicho compromiso, válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025, está pactado para el domingo 9 de noviembre. Su inicio está fijado para las 17:30 horas en el Estadio Santa Laura.

En resumen: