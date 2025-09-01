Universidad de Chile se volcó contra Javier Correa. Luego de los supuestos insultos que el delantero de Colo Colo lanzó hacia Michael Clark, los azules perdieron la calma.

Uno de ellos fue Héctor Hoffens. En conversación con BOLAVIP Chile, el mítico atacante no se guardó nada contra el goleador del conjunto albo y le pidió empatía.

¿La razón? Supuestamente, el futbolista de la escuadra archirrival abordó –en su entrevero con el presidente azul– la masacre recibida por los fanáticos laicos ante Independiente de Avellaneda.

“Manda improperios, insultos contra un presidente. No le puede faltar el respeto a nadie, menos siendo extranjero, menos siendo argentino. Primero está la humanidad, el ser humano, no hacernos daño ni matarnos”, disparó.

Tras ello, aseguró que debió ser expulsado en el Superclásico y lanzó: “Tenía que haberse ido para Argentina altiro con esos dichos. Cualquier persona que no sabe de fútbol sabe que era roja directa”, agregó.

En dicha línea, Chico Hoffens complementó sobre el jugador de Colo Colo: “Eso que dice este personaje no tiene perdón de Dios“.

Héctor Hoffens destruyó a Javier Correa por sus presuntos insultos contra el presidente de Universidad de Chile.

La tristeza de Universidad de Chile por el Superclásico

Finalmente, el referente azul expresó su desazón por la derrota ante el archienemigo. Tenía optimismo y fe en que se podía replicar lo hecho durante la temporada 2025.

“La verdad que me da una pena terrible, porque regalamos el partido. Era la gran oportunidad de ganarles en la casa de ellos y dejarlos fuera de todo”, concluyó.