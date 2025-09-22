No es un misterio la rivalidad que existe entre Néstor Raúl Gorosito y Universidad de Chile. Toda comenzó en ese inolvidable torneo de 1994 donde los azules se impusieron a Universidad Católica, la que tenía un equipazo precisamente con el 10 argentino y su compatriota Alberto Acosta.

El Pipo sigue manteniendo en diferentes entrevistas que a la UC la perjudicaron en ese torneo, y aunque han pasado más de 30 años, la herida sigue abierta para él.

Los caminos de la vida enfrentan otra vez a Gorosito con la U, esta vez, siendo entrenador de Alianza Lima, rival de los universitarios en los cuartos de final de la Copa Sudamericana, y donde luego del empate 0-0 en la capital peruana, afirmó que el arbitraje había sido perjudicial por el gol anulado y la expulsión de Carlos Zambrano.

Las declaraciones del Pipo no le gustaron nada al ex 10 de Universidad de Chile, Martín Tincho Gálvez, el que en conversación con BOLAVIP afirma que “no me extraña de él, a pesar de haber sido un grandísimo jugador, de esos que uno paga por ir a verlo, pero su actitud demuestra que él siempre ha sido más segundón que de otra categoría”.

Agregando con mucha molestia que “sólo un segundón anda preocupado de ese tipo de cosas, mediocre en lo competitivo, reitero que fue un gran jugador”.

El Tincho remata a Pipo Gorosito antes de la revancha ante Alianza Lima al lanzar que “su conducta demuestra mediocridad”.

¿Cuándo juegan Universidad de Chile y Alianza Lima?

El partido de revancha por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se jugará el jueves 25 de septiembre a las 21:30 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.