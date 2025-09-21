Universidad de Chile volvió de Perú con la tranquilidad de haber empatado en la complicada cancha de Alianza Lima y con la conciencia obvia de que todo se definirá en el Francisco Sánchez Rumoroso, donde hará local la U en el partido de revancha.

Eso sí, no todo fue positivo para los azules, porque se lesionó Marcelo Díaz (abandonó la cancha en el entretiempo), y al parecer la cuantía de la lesión no es menor y sería baja ante los peruanos y también ante Deportes La Serena por la Liga de Primera.

Gustavo Álvarez ya trabaja en el Centro Deportivo Azul sabiendo de que perdió a uno de sus titulares, y ahora deberá decidir quién reemplazará a Carepato, existiendo dos posibilidades.

Uno, es Sebastián Rodríguez, volante uruguayo que llegó como refuerzo para el segundo semestre y que tuvo 45 minutos en Lima, donde no desentonó y en opinión de varios, tuvo los mejores pasajes de su estadía en la U.

La otra carta, es Israel Poblete, que ya cumplió un mes fuera de las canchas por un desgarro sufrido en la victoria de Universidad de Chile 1-0 sobre Independiente en el Estadio Nacional.

Según pudo averiguar Bolavip, Gustavo Álvarez quedó muy conforme por lo hecho por Bigote, al que se le vio ya más compenetrado y con un mayor conocimiento de sus compañeros. Es lógico que al ser un armador, requería un tiempo de adaptación, por eso su rendimiento en la capital peruana fue aprobada por el cuerpo técnico azul.

De todos modos, es Poblete el que cuenta con el 100% de la confianza del DT, aunque se requiere que esté totalmente recuperado, si no, no lo van a arriesgar.

¿Qué opina Sebastián Rodríguez?

El volante charrúa afirmó luego del empate de la U ante Alianza Lima que “me sentí muy bien, creo que ha sido mi mejor partido desde que llegué a la U, también es verdad que recién ahora cumplí un mes donde pude entrenar mejor un par de semanas largas, que antes estábamos jugando cada tres días, entonces eso hizo que conozca mejor a los compañeros y que los compañeros también me conozcan un poco más a mí”.