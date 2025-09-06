Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Los azules deberán eliminar al elenco peruano para seguir soñando con un nuevo título en el certamen continental.

En la previa de dicha llave, una leyenda del fútbol del vecino país advirtió al cuadro universitario: los dirigidos por Néstor Gorosito se transforman en el plano internacional.

Al menos, así lo dejó expuesto Juan José Oré en conversación con BOLAVIP Chile, el mítico goleador con paso por Deportes Iquique (1988-1990) adelantó el compromiso entre azules y limeños.

“Alianza en el campeonato es un equipo y en la Copa es otro. Es un equipo que en la Copa ha propuesto, ha salido adelante con tres delanteros. Anda muy bien, sobre todo en partidos internacionales“, lanzó.

Tras ello, se refirió a la ausencia de público en el compromiso de vuelta. La razón: los azules no podrán contar con su hinchada en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

“La U va a salir perjudicada ya que no juega con su público, pero bueno, eso ya depende mucho del jugador. Mentalmente, tiene que estar fuerte para cuando jueguen de local”, reflexionó.

“Para sacarle provecho a la localía. La U tiene que intentar tratar de ganar acá y sacar un buen resultado allá en Chile“, concluyó el reconocido fanático de Club Universitario de Deportes.

Alianza Lima intentará eliminar a Universidad de Chile de la Copa Sudamericana. Su DT es Néstor Gorosito. (Getty)

Cuándo juega Universidad de Chile versus Alianza Lima

La ida se disputará el jueves 18 de septiembre, desde las 21:30 horas, en el Estadio Alejandro Villanueva. La vuelta está pactada para el jueves 25 de septiembre, en el mismo horario, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.