Universidad de Chile mantiene una novela en curso durante el mercado de fichajes. ¿Qué pasó? El conjunto laico aún no tiene certeza sobre qué sucederá con Lucas Assadi.

Si bien la promesa de 22 años tiene contrato vigente, las grúas internacionales pueden moverlo en este período. En tal sentido, se rumoreó que Gremio podía quedarse con sus servicios.

Sin embargo, ello fue descartado por el periodista brasileño Fábio Vargas. A través de su cuenta personal de X, contó la firme sobre el presunto deseo del elenco gaúcho por el oriundo de Puente Alto.

“Lucas Assadi, de Universidad de Chile, fue ofrecido a Gremio hace poco. El Atlético Mineiro se había interesado en el mediocampista estrella del último campeonato chileno, pero desistió de ficharlo”, señaló.

En dicha línea y de manera tajante, el comunicador partidario agregó: “Gremio niega tener alguna negociación“. Un breve respiro para los fanáticos universitarios.

Por el momento, Lucas Assadi se mantiene en Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Lucas Assadi en Universidad de Chile

Cabe consignar que durante la última campaña, la joya en cuestión disputó una totalidad de 30 encuentros con la camiseta azul. En tales compromisos, anotó 11 goles y aportó con seis asistencias.

Otro punto a considerar: Atlético Mineiro volvió a la carga por él. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli se alejó en un momento, pero alista la fórmula para quedarse con su incorporación.

En resumen: