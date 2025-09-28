Universidad de Chile empató 1-1 en su visita a Deportes La Serena por la Liga de Primera 2025. El cuadro azul no tuvo el mejor desempeño ante los granates en el Estadio La Portada.

Eso bien lo sabe Lucas Assadi, que tras el compromiso se acercó a la prensa con un motivo en particular: pedir perdón. ¿A quién? Se disculpó ante la hinchada local por un pequeño entrevero.

En el gol que se le anuló por falta previa de Maximiliano Guerrero, la promesa de los azules se enfrascó en una discusión con los fanáticos papayeros. Tras ello, cada vez que recibió el balón, las pifias cayeron sobre él.

“Primero que todo, me quise acercar para pedir disculpas a la hinchada de La Serena. Me puse a pelear al otro lado, creo que no soy un jugador así“, comenzó señalando.

Luego, sin entrar en mayores detalles del problema que tuvo, el crack de Universidad de Chile agregó: “Prefiero pedirle disculpas al tío y eso más que nada. Solo pedirle disculpas“.

Lucas Assadi pidió perdón tras el empate de Universidad de Chile ante La Serena. (Créditos: Prensa U. de Chile)

El análisis del empate de Universidad de Chile

Finalmente, el portador de la camiseta número 10 de los azules se refirió a la paridad en el norte del país. No quiso bajarse de la lucha por una nueva corona para la institución.

“En relación al partido, se nos complicó. Nos costó, son puntos importantes que perdimos. Me sentí bien, vengo con una molestia en el hombro que la vine trabajando en la semana, pero ya tenía menos dolor y me sentí bien”, expresó.

“Matemáticamente no está dicho eso (despedirse del título), pero vamos a seguir peleándola hasta que así sea. Mientras hayan opciones, vamos a pensar en campeonar. Si no se da, hay que pensar en otras cosas“, cerró.