Una figura de Universidad de Chile no vive un grato momento. A pesar de ser una de las promesas de la institución, ha perdido espacio en el equipo de Gustavo Álvarez.

Fiel reflejo de ello fue el duelo ante Deportes La Serena: quedó fuera de una citación compuesta por relegados jugadores. No fue considerado por el cuerpo técnico.

¿Cuál es su nombre? Ignacio Vásquez. El mediapunta de 19 años quedó al margen del partido contra los granates y ello generó su inmediata reacción en redes sociales.

A través de Instagram, el novel atacante expresó su desazón por la decisión que lo dejó sin participar del compromiso en el norte del país. Se juramentó seguir luchando en los azules.

“Aguanta con valor las dificultades y las malas rachas, porque luego disfrutarás de los buenos tiempos. Solo el que persevera encuentra un mañana mejor“, lanzó el crack de Universidad de Chile.

Cabe destacar que Nacho Vásquez también quedó al margen del Mundial sub-20 con la Selección Chilena. Un duro mazazo que fue decidido por el estratega del combinado nacional, Nicolás Córdova.

Ignacio Vásquez se desahogó luego de no ser considerado en Universidad de Chile. (Créditos: Photosport)

Los números de Ignacio Vásquez en Universidad de Chile

Durante la vigente temporada, el juvenil de los azules tan solo ha disputado cuatro compromisos (dos por Liga de Primera y dos por Copa Chile). Registra 205 minutos en la campaña.

La publicación de la promesa de U. de Chile