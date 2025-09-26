Universidad de Chile tuvo una noche mágica en Coquimbo dentro de la Copa Sudamericana, en la que el ‘León’ rugió con todo y se quedó con un importante triunfo por 2-1 ante Alianza Lima, el que le permite avanzar a las semifinales de la competencia.

Después de este compromiso, el delantero azul Lucas Di Yorio conversó con la prensa en zona mixta y dejó sus sensaciones tras lo que fue este importante paso que dio la U en el torneo continental, en la que Lanús será su nuevo rival, pero van paso a paso con sus objetivos.

“La verdad que muy contentos y felices, creo que hicimos un gran partido y somos justos ganadores. (Lanús) Va a ser un partido durísimo como todos los que hemos tenido en copa, ahora tenemos que enfocarnos en el domingo que tenemos un partido y ya el foco pasa para el domingo, es ahí donde tenemos que tener la cabeza ahora”, partió señalando Di Yorio.

Siguiendo en sus declaraciones, el atacante argentino se mostró muy feliz de poder volver a las canchas para defender la camiseta de la Universidad de Chile, en la que se evidenció bastante emocionado tras superar sus problemas físicos, explicando cómo fue su situación.

“Feliz, para mí ha sido un partido muy importante, hace 12-13 días tuve un cirugía en la rodilla, estoy muy feliz de poder estar acá, de ayudar al equipo y además clasificar al equipo, es un día especial”.

“Le agradezco a todo el cuerpo médico del club, a los fisios y los médicos que han hecho un trabajo muy fino, no quiero olvidarme de nadie, pero agradecerles porque ha sido especial para mí, hemos trabajado mucho para llegar y estoy muy contento”, declaró.

Di Yorio volvió a las canchas en la U | Foto: Photosport

Dando más detalles de su situación, el jugador indicó que venía desde hace un tiempo jugando con esta lesión y llegó el momento en que no soportó más, por la que tuvo que pasar por el quirófano y en tiempo récord, pudo volver a las canchas.

“Fue difícil, ya veníamos arrastrando un poco la lesión, venía jugando un tiempo lesionado y llegó el momento en el que no aguantabamos más y se decidió hacer la cirugía, gracias a Dios la pudimos preparar y la pudimos sacar adelante lo antes posible, así que muy feliz de estar presente”, profundizó.

Concluyendo, Di Yorio habló de lo que son los próximos desafíos de la Universidad de Chile, en la que avisa que aún hay cosas que afinar desde lo individual y grupal para esta recta final de la temporada, la que será de alto impacto.

“Hay cosas que mejorar y seguir trabajando a full para estar de la mejor manera, pero contento de poder estar y de la clasificación, que es lo importante. Hoy el equipo fue dominante, es justa la clasificación”, cerró.