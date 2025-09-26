Universidad de Chile logró su anhelada clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana tras lo que fue su triunfazo por 2-1 ante Alianza Lima, en la que los ‘Azules’ ahora se verán las caras ante Lanús de Argentina.

Tras lo que fue este partido, el defensor azul Matías Zaldivia habló con los medios en zona mixta y se refirió a lo que es este importante paso del equipo en la Sudamericana, en la que señala que es fruto del trabajo junto a Gustavo Álvarez.

“Procesos, tiempo, se sumaron jugadores de buena calidad, este es una base que viene desde hace dos años con Gustavo (Álvarez) así que siempre podemos mejorar un poco más, contentos”, parte señalando Zaldivia.

En la U no tienen mucho tiempo para el festejo y así lo evidencia el zaguero azul, quien ya pone la mente en lo que será el torneo nacional, en la que avisa que tiene un duelo crucial ante Deportes La Serena.

“Hay que descansar y apuntar ya a La Serena lo que es domingo porque en el campeonato no podemos dejar más puntos en el camino”, explica.

Zaldivia habla tras lo que fue la clasificación de la U | Foto: Photosport

El ‘Mati’ también tuvo palabras para lo que será su próximo rival en semifinales, Lanús de Argentina, en la que avisa desde ya que será un duelo igual de complicado que las anteriores llaves.

“Es un equipo complicadísimo, duro, como todos los rivales hasta hoy, ahora la cabeza a descansar para el partido del domingo”, replicó en los medios.

Finalmente, Zaldivia tuvo un mensaje para el hincha de la Univerisdad de Chile que no pudo decir presente en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en la que asegura haberle entregado una alegría a los fanáticos con este triunfo.

“Le mandamos un saludo a nuestra gente que debe haber sufrido mucho por televisión, no pudieron estar con nosotros acá, son muy importantes, tratamos de darles una alegría y creo que se la dimos”, concluy.