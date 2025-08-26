Los hechos de violencia ocurridos el pasado miércoles en Buenos Aires durante el duelo por los octavos de final entre Independiente y Universidad de Chile llevaron a que la ANFP reprogramara el partido entre los Azules y Everton de Viña del Mar.

En medio de su día libre, el mediocampista Marcelo Díaz decidió distraerse y se trasladó al Club de Golf Los Leones, donde compartió con un amigo y el abogado del club, José Ramón Correa.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de medios y hinchas fue que Díaz coincidió en el recinto con Chayanne, ícono del pop latino.

Marcelo Díaz explica de qué se trató el encuentro con Chayanne

La aparición de Díaz junto al cantante generó algunas críticas por parte de la parcialidad azul, cuestionando el momento de la fotografía. Por ello, el bicampeón de América salió al paso en conferencia de prensa.

“Oye y para aclarar lo de Chayanne hueón yo estaba almorzando y me lo encontré al monstruo (…) Yo no jugué, ojalá hubiese jugado golf con ese…”, dijo Díaz antes de que cortaran la transmisión oficial y se retirara de la sala de conferencias del Centro Deportivo Azul.

Con sus palabras, el histórico jugador azul buscó aclarar cualquier malentendido y recalcar que su intención era únicamente relajarse en un día libre.