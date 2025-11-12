No es un secreto que Universidad de Chile intentó por todos los medios de conseguir la carta de Octavio Rivero. Su club, el Barcelona de Guayaquil básicamente lo blindó y no lo dejó volver a nuestro país por ser una pieza vital para el andamiaje del Ídolo.

Pasó un año y en la U vuelven a ilusionarse con el delantero uruguayo, sobre todo considerando que sus tres centrodelanteros terminan contrato en diciembre: Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra.

El problema para los azules es que Rivero luego de no poder salir del Barcelona en enero de este 2025, renovó contrato con el equipo ecuatoriano, por lo que tiene contrato vigente.

¿Cuánto le costaría a los azules comprar al atacante uruguayo? el medio Cancha Ecuador afirma que el pase está avaluado en ¡3 millones de dólares!

“En su momento trascendió que Barcelona ha fijado una cifra cercana a los 3 millones de dólares por la carta pase de Octavio Rivero, del cual se dice ha autorizado a su representante para cambiar de aires a final de temporada, a pesar de tener contrato vigente con el equipo guayaquileño”, publica el medio Cancha Ecuador.

Lucas Di Yorio le costaría 2.5 millones de dólares a la U si lo quisieran comprar.

Esto quiere decir que el charrúa cuesta 500 mil dólares más que el pase de Lucas Di Yorio, delantero que está a préstamo en la U y cuya opción de compra asciende a esa cifra.

El cuadro azul no sólo tiene el problema del costo del pase de Rivero, también hay otro: Otros dos grandes del Continente están interesados en sus goles, Atlético Nacional y Alianza Lima.

