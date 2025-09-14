Universidad de Chile se coronó campeón de la Supercopa 2025 tras derrotar 3-0 a Colo Colo. El conjunto laico no tuvo mayores problemas para vencer al archirrival en la polémica definición.

En tal encuentro, Lucas Assadi fue elegido como la figura por los panelistas de TNT Sports. Ante ello, la promesa de los azules sacó la voz y analizó la victoria contra el elenco de Macul.

En primera instancia, aludió a la tarjeta roja contra Sebastián Vegas en el minuto 30 tras una infracción sobre Nicolás Guerra. Para el ’10’ de Universidad de Chile, dicha jugada cambió el rumbo del compromiso.

“Contra el archirrival, un partido complicado, la expulsión de ellos nos ayudó un poco en el juego, a fluir más. Gracias a Dios se nos dio y pudimos salir campeones”, comenzó señalando.

En dicha línea, agregó: “Primero fue un poco trabado, pero de a poco fuimos fluyendo más y se nos dio el juego que nosotros hacemos, que es tocar y llegar al arco con harta gente”.

Lucas Assadi anotó un gol en la victoria 3-0 de Universidad de Chile ante Colo Colo. (Créditos: Photosport)

El crack de Universidad de Chile felicita a Colo Colo

Finalmente, el seleccionado nacional sorprendió con un mensaje al archirrival: los aplaudió por llegar a esta instancia. Un hecho que asombró en medio de la celebración por un nuevo título.

“Fue un lindo partido. Los dos equipos jugaron muy bien y felicidades a Colo Colo también, que salió campeón en el torneo (2024) y por eso está jugando acá“, concluyó la joya azul.