Universidad de Chile goleó por 3-0 a Colo Colo. Los Azules vencieron con claridad para lograr la Supercopa. Marcelo Díaz tuvo la oportunidad de ser titular y capitán en el compromiso. El Chelo aseguró que siempre se enfocó en lo que pudieran hacer como equipo.

“Era una final, había que jugarla y había que ganarla. Te lo dije antes del partido que solamente nos teníamos que preocupar de la U. A veces quieren malinterpretar y tergiversar mis palabras, pero desde que yo llegué dije que acá solamente nos tenía que importar la U. Era primero la U, segundo la U, tercero la U y así ha sido todo el tiempo que hemos estado juntos”, dijo en conversación con TNT Sports.

El volante quedó con un sentimiento de tranquilidad tras cumplir con el objetivo: “Hoy consolidándonos con una copa, con la Supercopa de los campeones del año pasado, a mí me deja muy tranquilo”.

Díaz gana su primer trofeo en una Supercopa: “Sí, lamentablemente no me tocó jugarla nunca la Supercopa, primera vez que la jugué, la gané, también ganamos títulos nacionales”.

Marcelo Díaz revela que aún tenía una espina por el Torneo de Apertura 2006. (Foto: Photosport)

El Chelo confesó que tenía una espinita del pasado, la cual pudo remediar: “También me saqué y nos sacamos la espina que teníamos del 2006, desde aquella final que perdimos, gracias a Dios. Se lo dije a los muchachos que yo la tenía guardada y gracias a Dios, gracias a mis compañeros hoy pudimos levantar esta copa”.

El rol de Marcelo Díaz en Universidad de Chile

Marcelo Díaz muestra toda su disposición al rol que ha tenido más de líder y no sumando tantos minutos: “Obviamente es el entrenador, es nuestro jefe, hay que respetar las decisiones. Como capitán del club, no tan solo represento a mis jugadores, si no que millones de hinchas, tengo que sobreponerme si estoy en la banca o estoy jugando. Uno como capitán tiene que asumir ese rol de la mejor forma posible”.

“Hace un mes que no jugaba, hoy por lo menos me tocó jugar ¡Qué mejor que levantar la copa ganando y creo que jugando bien!”, añadió el histórico mediocampista.

Díaz ve la situación con otra perspectiva: “Hay que sobreponerse, ya con la experiencia que uno ha adquirido de todo el tiempo jugando, entiende de otra forma el fútbol y tratas de darle ese mensaje a tus compañeros y a toda una institución. Creo que lo mejor que ha pasado es que todos estemos arriba de este barco, que nadie se salga, te toque o no te toque jugar, pierdas un partido o te toque ganar. Acá siempre lo más importante va a ser la U”.