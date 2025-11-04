En la Universidad de Chile sin duda que hay preocupación por lo que es la recta final de la temporada, en la que los ‘Azules’ están peligrando en lo que puede ser su participación a nivel internacional para el próximo año, en la que saben que no pueden aflojar en esta recta final para lograr su objetivo.

Por esto, el ex futbolista Mauricio Pinilla tomó la palabra en el programa ‘F360’ de ESPN y habló sobre lo que es el panorama en la U, en la que dejó en claro que tiene que dejarlo todo para poder conseguir una clasificación a la Copa Libertadores 2026, ya que la Copa Sudamericana no es negocio

“La U tiene que ganar todos los partidos, no tiene margen, ahora tiene que sacar su mejor versión para clasificar, tiene que meterse en Copa Libertadores, para la U es un muy mal premio la Copa Sudamericana, un muy mal negocio, la U tiene que clasificar a la Libertadores”, parte señalando Pinilla.

Pinilla le da el portazo a Di Yorio

Pinilla y su mensaje a Di Yorio | Foto: Photosport

En lo que es esta parte final de la temporada, ‘Pinigol’ indicó que en la Universidad de Chile se ha notado la falta de un goleador de peso, en la que indicó que pensando en la próxima temporada, dicho puesto debe ser una gran prioridad para poder reforzar.

“Tienes que decidir quien va ser tú próximo nueve, el nueve de la U tiene que ser un jugador de 20 goles, basta, no puedes jugar con un jugador de 10 goles por temporada, no es un delantero para un equipo que quiere competir a nivel internacional”, declara.

Finalmente, Pinilla habló sobre lo que ha sido particularmente el desempeño del atacante azul, Lucas Di Yorio, a quien le empieza a soltar la mano por lo que ha sido su rendimiento dentro del equipo y pide a gritos invertir en un goleador para el próximo año.

“Di Yorio no ha demostrado que tiene que quedarse en la Universidad de Chile, yo creo que no ha demostrado, no ha sido lo eficaz que tiene que ser un delantero para llegar el ataque de la U, ninguno, la U tiene que ir a buscar un delantero, tiene que hacer una inversión”, cerró.

En Sintésis

Prioridad Libertadores: Pinilla enfatizó que la U “tiene que meterse en Copa Libertadores”.

Necesidad de un goleador: Indicó que el próximo ‘9’ de la U debe ser un jugador capaz de marcar “20 goles” por temporada.

Crítica a Di Yorio: Pinilla cree que “Di Yorio no ha demostrado que tiene que quedarse en la Universidad de Chile”.