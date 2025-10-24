El Clásico Universitario entre Universidad Católica y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina. A pesar de la participación internacional de los azules, el duelo se jugará sí o sí en la fecha estipulada.

¿Por qué no se reprogramó? Juan Tagle entregó sus motivos y aseguró que la UC se encuentra en buen momento deportivo, por lo que no se aventuró a postergar el encuentro.

Ante ello, Rodrigo Herrera lo destrozó en los micrófonos de BOLAVIP Chile. El periodista cuestionó duramente al presidente del elenco precordillerano por sus declaraciones y su decisión.

“Acá la dirigencia del fútbol nunca es 100% sincera. Siempre buscan la resolución conveniente y la UC lo que quiere es asegurar el Chile 2. Es mucha plata por participar en Copa Libertadores después de mucho tiempo”, señaló.

En dicha línea, agregó: “Sabe que la U, incluso aún más después del empate de ayer (2-2 contra Lanús), va a privilegiar la revancha y va a jugar seguramente con un equipo alternativo”.

Rodrigo Herrera criticó a Juan Tagle por la disputa del Clásico Universitario. (Imagen: Photosport)

Rodrigo Herrera fulminó a Juan Tagle

Finalmente, el reconocido comunicador asoció al mandamás de la UC con un peculiar adjetivo. No le perdonó que piense antes en su equipo que en el bien del fútbol chileno.

“Los dirigentes hoy en día se han vuelto ventajistas y de eso no escapa ni siquiera la Universidad Católica. Él es un ventajista, que en el fondo quiere para la U lo que no quiso para él“, concluyó.