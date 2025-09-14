Universidad de Chile vivió una jornada inolvidable en el Estadio Santa Laura-SEK, donde se impuso por un contundente 3-0 sobre Colo Colo y se quedó con la Supercopa 2025, consiguiendo un envión anímico clave de cara a la temporada.

Los dirigidos por Gustavo Álvarez dominaron el encuentro de principio a fin y supieron aprovechar la ventaja numérica tras la expulsión de Sebastián Vegas a los 30 minutos. Los azules fueron precisos en sus ataques y se mostraron superiores en todas las áreas del campo.

Uno de los grandes protagonistas del triunfo fue Lucas Assadi, quien convirtió el tercer tanto y deslumbró con su despliegue ofensivo, velocidad y capacidad de desequilibrio.

“El Ninja Azul” celebrando su nueva anotación en la U | FOTO: Javier Vergara/Photosport

Lucas Assadi recibe los elogios de Juan Cristóbal Guarello

Su actuación le valió ser elegido como la figura del encuentro por la transmisión oficial de TNT Sports y recibió elogios destacados, entre ellos los de Juan Cristóbal Guarello, quien no dudó en destacar el rendimiento del joven talento de 21 años.

“Un cambio rotundo en su rendimiento, un alza espectacular. Para mí, potencialmente el mejor jugador que tiene el fútbol chileno”, afirmó Guarello en Radio Agricultura.

Además, el Premio Nacional de Periodismo Deportivo apuntó directamente al duelo que el 10 de la U sostuvo con Esteban Pavez, capitán del Cacique: “Assadi le hizo pasar un mal momento a Pavez, lo tenía loco. No le puedes mandar a Pavez a Assadi porque la velocidad, la explosión y la capacidad de salir para ambos costados a un jugador como Pavez en esta altura no es el indicado, debió ser un jugador más joven”.

Con esta victoria, la U no solo se adueña de la Supercopa 2025, sino que además refuerza su confianza de cara a los próximos desafíos, incluyendo la llave de cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Alianza Lima.

¿Cuándo es el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.