Universidad de Chile ganó, gustó y goleó en la primera fecha de la Liga de Primera 2025. Los azules derrotaron por 5 a 0 a Ñublense de Chillán en el Estadio Nacional y comenzaron con el pie derecho su participación en el certamen nacional.

Sin embargo, no todo es color de rosas para algunos futbolistas del Romántico Viajero, tal es el caso del mediocampista Lucas Assadi, quien entró a los 72′ ante los Diablos Rojos y vio como Javier Altamirano fue una de las figuras del encuentro.

Cabe consignar que Assadi es considerado uno de los grandes proyectos salidos de la cantera de la U, por eso es tanto el interés que hay en él.

Lucas Assadi tendrá que remarla desde atrás en la U | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Marcelo Toby Vega y la poca regularidad de Lucas Assadi en la U

Es por esto que Marcelo “Toby” Vega, ex jugador de La Roja y ahora comentarista deportivo, aprovechó su tribuna en el programa MediaPunta para aconsejar al futbolista que estuvo en la última nómina de la Selección Chilena.

“Desde que llegó Gonzalo Montes y Javier Altamirano a la U, ya dije que iba a ser complejo para Lucas Assadi”, partió diciendo el ex 10 de La Roja.

“Ha tenido oportunidades pero no tantas y para él si no juega mucho no es bueno. Uno está esperando más de él y hay que buscarle una alternativa no sé a Argentina u otro lado, donde pueda desarrollarse. No puede estar todos los años siendo banca con el talento que tiene“, cerró Vega.

Lo que se le viene a Universidad de Chile y a Lucas Assadi

El próximo encuentro de Universidad de Chile será contra Unión La Calera por la segunda fecha de Primera División. Se disputará el domingo 23 de febrero, desde las 20:30 horas, en el Estadio Nacional.