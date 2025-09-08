Un nuevo capítulo entre la verdadera pugna entre Independiente y Universidad de Chile se vivió este lunes, luego de que el plantel del cuadro de Avellaneda leyera un comunicado donde otra vez culpan de todo a la U, sin esgrimir autocrítica alguna.

Los capitanes Rodrigo Rey, Iván Marcone y Federico Mancuello, leyeron una carta al borde de las lágrimas reclamando “justicia”.

BOLAVIP conversa con Francisco Las Heras, ex jugador del Ballet Azul, el que tal como lo hizo oficialmente el club, manda a los jugadores del Rojo a reclamar a la FIFA.

“Si uno mira fríamente, los jugadores no tienen la culpa de lo que pasa afuera de la cancha, pero sí el club, en este caso, Independiente perfectamente pudo evitar todos los hechos ocurridos”, asegura el otrora lateral.

La Heras afirma que “leí que vendieron más entradas para el público de la U, porque no tenían como llenar el estadio, entonces la seguridad dependía del local, así de simple”.

Francisco Las Heras le contesta a Independiente.

Histórico de la U manda al plantel de Independiente a “La FIFA”

Para finalizar, el histórico de Universidad de Chile, sin pelos en la lengua, dispara: “Lo que le diría a ese equipo, cualquier reclamo a la FIFA, que los jugadores de Independiente vayan a la FIFA también, estoy de acuerdo con Michael Clark”.