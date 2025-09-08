El fallo CONMEBOL que favoreció a Universidad de Chile y perjudicó a Independiente de Avellaneda sigue generando polémica. La reacción de la prensa argentina fue feroz.

Uno de los que cuestionó la decisión de las autoridades fue Fernando Niembro. El reconocido periodista se lanzó contra la definición del ente regidor del fútbol sudamericano: no toleró la sanción contra los bonaerenses.

En los micrófonos de Picado TV, el comentarista deportivo exculpó al Rey de Copas y aseguró que no debió quedar fuera de Copa Sudamericana. Fue marginado en octavos de final.

“Independiente puede ser responsable, pero no es culpable. El oficial del partido dijo ‘para el partido’, una vez, dos veces y hasta tres”, comenzó señalando el polémico rostro de televisión.

En dicha línea, agregó: “¿Qué responsabilidades y culpabilidades puede tener Independiente si una entidad superior y ajena es la que ya veía que esto se podía provocar?“.

Finalmente, el comunicador trasandino aseveró: “Puedo entender la responsabilidad de Independiente como una cuota aparte por estar a cargo del espectáculo, pero, a que sean culpables, me niego totalmente“.

Fernando Niembro cuestionó el fallo favorable a Universidad de Chile ante Independiente de Avellaneda. (Photosport)

Independiente apelará al fallo ante Universidad de Chile

Cabe destacar que la dirigencia del conjunto argentino no quedó conforme con la decisión CONMEBOL e intentará dejar sin efecto el castigo deportivo. A su vez, buscará reducir la sanción a sus hinchas en calidad de local y visitante.