En Argentina ha existido una exagerada queja tras lo que fue el partido entre Universidad de Chile y Lanús, en la que desde el otro lado de la cordillera le siguen dando vuelta al claro penal en favor a la U en el final del partido, en donde ponen como argumento que hubo falta previa de Matías Zaldivia antes de dicha acción.

Sobre esta jugada, el reconocido relator argentino, Mariano Closs analizó esta jugada en el programa ‘F12’ de ESPN Argentina, en la que fue en contra de la mayoría de sus compatriotas, señalando que fue claro penal en favor de la U y además, salió en defensa del juez brasileño, Anderson Daronco, que fue acusado fuertemente por el conjunto ‘Granate’ tras el partido.

“Foul no fue, le pido perdón a Carlos Izquierdoz, pero eso no fue foul. Yo le quiero decir a Carlitos Izquierdoz, a quien quiero muchísimo, Carlitos, si el árbitro te está diciendo ‘le voy a cobrar al 30, le voy a cobrar al 30’, yo le digo a mi compañero ‘mira que me está diciendo que no lo tienes que agarrar más’”, parte señalando Closs,

Siguiendo en este último punto, el crack de los relatos de ESPN indicó que lo que Daronco le señaló a Izquierdoz, fue más que nada un aviso a lo que eran los constantes agarrones que cometía el jugador de Lanús en los balones parados, quien finalmente terminó cometiendo la clara mano, que fue penal para la U.

El penal claro en el cierre del partido | Foto: Photosport

“No es que te está amenazando, al contrario, te está cuidando para no tener que cobrarle penal al 30, me extraña. Lo estaban salvando para no cobrar un penal, te estaba ayudando en realidad”, declara.

Finalmente, Closs siguió en su línea de que no considera que haya existido falta previa a lo que fue la mano, en donde indica que el jugador de Lanús exageró una falta y dentro de eso, saltó con las manos de una forma no adecuada, lo que le significó tocar el balón con la mano, siendo un penal más que claro.

“Para mí fue penal, porque la mano está ahí volando, tienes que cobrar penal y nos foul. Él (jugador de Lanús) salta así porque él quiere, él no tenía que tener la mano así, porque lo que él (jugador de Lanús) estaba buscando con la mano ahí, es simular al árbitro de que lo estaban agarrando, es lo que no tenía que hacer”, cerró.