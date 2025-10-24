Universidad de Chile tuvo que remar desde atrás para conseguir un empate ante Lanús en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, donde igualó 2-2 ante los argentinos y dejó la llave abierta de cara a la revancha en Buenos Aires.

El cuadro azul caía hasta prácticamente la última jugada del partido, pero un penal a favor salvó a Gustavo Álvarez y sus dirigidos de una caída y le permitió a Charles Aránguiz anotar el empate con que la U mantiene viva sus ilusiones de llegar a la final.

En Lanús denunciaron a Daronco. | Foto: Photosport

El penal, eso sí, fue alegado por la totalidad del plantel de Lanús y, en esa línea, el que se quejó en el post partido fue Carlos Isquierdoz: “Fue clarísimo, porque con los dos brazos se le apoya encima. Termina cobrando penal y el jugador que estaba abajo, que se está cayendo y el movimiento del brazo es producto de la carga de él”, dijo.

Es más, el jugador de Lanús denuncia que estaba todo arreglado y Anderson Daronco ya lo había amenazado con cobrar falta desde los doce pasos: “Desde que arrancó el segundo tiempo el árbitro me venía diciendo ‘le voy a cobrar penal al 30’ y terminó haciendo lo que me había prometido. Me lo dijo 3-4 veces”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que chilenos y argentinos repartieron puntos el día de ayer en las semifinales de Copa Sudamericana y todo se definirá en Buenos Aires para determinar al segundo finalista del torneo continental.

Lanús vs. Universidad de Chile, día y hora

El duelo entre Universidad de Chile y Lanús se disputará el jueves 30 de octubre a las 7 de la tarde en el estadio del cuadro argentino, donde la U quiere hacerse fuerte y llegar a su segunda final de Copa Sudamericana.