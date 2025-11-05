Universidad de Chile hoy tuvo un duelo importante dentro de la Liga de Primera ante Everton de Viña del Mar, en la que los dirigidos por Gustavo Álvarez se impusieron por 2-0 ante los ‘Ruleteros’, volviendo a los triunfos y cortando su mala racha de derrotas.

Tras lo que fue este duelo, el defensor azul, Matías Zaldivia conversó con TNT Sports y fue consultado sobre lo que fue la eliminación de la U en la Copa Sudamericana, en la que no tuvo pelos en la lengua para señalar que a los ‘Azules’ lo sacaron de la copa.

“Fue un golpe muy duro para nosotros, porque teníamos una gran ilusión, creo que estuvimos a la altura de la copa y de los partidos, como dije recién, para mí nos sacaron de la copa, si bien hubo detalles que pudimos mejorar de local y como visitante con Lanús, creo que fue muy injusto la manera en la que perdimos allá”, parte señalando Zaldivia.

Agregando a esto, el ‘Mati’ declara “la mano fue clara, la expulsión de los cinco minutos que hubiera cambiado todo el partido, pero bueno, ya está, hay que mirar el último objetivo que tenemos que es entrar a la Copa Libertadores directo, creo que este grupo se lo merece estas últimas derrotas pareciera como si no hubiéramos hecho una año bueno”.

Zaldivia lamentó la eliminación

Zaldivia lamenta la eliminación de la U | Foto: Photosport

Para el zaguero azul, la eliminación de la Universidad de Chile en la Copa Sudamericana, es algo que considera injusto, pero que ya está procesado dentro del equipo y tienen todo el foco puesto en lo que es esta recta final del torneo nacional.

“Para mí llegar a una semifinal de copa y haber competido como lo hicimos, creo que hicimos un gran año, pero obviamente el final es lo que queda, tenemos que llegar a ser segundos en el campeonato”, remarca.

Finalmente, Zaldivia fue consultado sobre si creían que podían ser perjudicados por parte de la CONMEBOL tras la eliminación de la Copa Sudamericana, en la que indica que escuchó rumores al respecto, pero pensó que no ocurriría, algo que de todas formas terminó ocurriendo.

“Es difícil pensar así, habían muchos rumores, todos los sabíamos, pero nosotros no pensábamos que iba a pasar, pero después de ver las imágenes, por ejemplo lo de Javi (Altamirano) yo no lo había visto, pero era algo clarísimo, una expulsión en el minuto cinco te cambia todo el partido, después lo de la mano ni hablar, nos sacaron de una manera muy injusta de la copa, son cosas del fútbol que a veces pasan”, cerró.