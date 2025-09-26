Universidad de Chile eliminó a Alianza Lima de la Copa Sudamericana. El cuadro azul se instaló en semifinales del certamen continental tras derrotar 2-1 al elenco peruano en la revancha.

Luego del duelo en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, el análisis de Gustavo Álvarez no demoró en llegar. El entrenador hizo hincapié en un punto específico tras la victoria conseguida.

¿En cuál? Tocó un aspecto por mejorar entre sus dirigidos para las semifinales. El plantel azul debe perfeccionar el manejo de juego en este tipo de situaciones: sufrió en demasía para vencer al elenco limeño.

“Inicialmente encontramos los espacios previstos y en la primer jugada llega el gol de Lucas (Assadi). Después, me parece que fuimos sólidos, tácticamente estuvimos bien“, comentó.

“Tenemos que crecer en el control del juego cuando el rival tiene mucho empuje como hoy, porque Alianza, sin controlar el trámite, con empuje emparejó el partido y nos alejó de su arco“, agregó.

“En el entretiempo ajustamos algunos detalles y el segundo tiempo empieza muy bien. Cuando un equipo está ganando, se tiene que defender, pero elijo defender cuando el rival tiene la pelota, pero con la pelota, darle valor”, cerró.

Gustavo Álvarez vibró con la clasificación de Universidad de Chile en Copa Sudamericana. (Créditos: Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile en Copa Sudamericana

Las semifinales de la competencia continental contra Lanús están pactadas para las semanas del 20 y 27 de octubre. El partido de ida se jugará en Chile y la vuelta en Argentina.