Atrás quedaron esos días donde Gustavo Álvarez no citaba a Lucas Assadi. El joven proyecto azul tuvo que remar bastante y, por fin, para él y para la U, explotó en rendimiento, siendo incluso el goleador azul del último mes.

Pero si algo faltaba, era su madurez y total confianza a la hora de declarar, algo que pasó este jueves en la conferencia de capitanes antes del Superclásico que los universitarios jugarán ante Colo Colo en el estadio Monumental.

Assadi reconoció que “se me han dado las cosas últimamente, me siento un líder dentro de la cancha. Trato de ayudar de la mejor manera a mi equipo, ya sea haciendo goles o asistencias“.

El 10 de la U no sólo se tiene fe para ser el que mueva los hilos en Universidad de Chile, también deja en claro que eso lo proyecta a la selección.

“También quiero llevar ese liderazgo no sólo al equipo, también a la selección en este nuevo proceso. Tomar esa mochila de que yo, Vicente (Pizarro) y varios más somos los nuevos jugadores de esta selección, me lo tomo con responsabilidad, carácter y con muchas ganas de todo“, afirmó.

Lucas Assadi dejó atrás los días en que no era citado en Universidad de Chile.

Lucas Assadi y la autocrítica de la U

El hombre gol de Universidad de Chile fue consultado por el rendimiento de los azules este 2025.

“Hemos sido bastante irregulares en el torneo este tiempo, pero lo trabajamos de buena manera durante la semana. Quizás los partidos no salen como uno quiere, todos quieren hacerlo de la mejor manera y lo trabajamos así. Vemos en video los errores y tratamos de no repetirlos“, cerró.