Universidad de Chile no solo sumará incorporaciones de nuevos rostros en el mercado de fichajes. El elenco estudiantil también prepara la vuelta de viejos conocidos al plantel.

¿Por qué? Los universitarios deben recibir a los jugadores que terminan sus respectivos préstamos. Uno de ellos, está lejos del radar de los fanáticos laicos. Esta campaña se desempeñó en Ñublense.

Su nombre: Federico Mateos. Según información recabada por BOLAVIP Chile, el mediocampista de 32 años debe presentarse en el Centro Deportivo Azul durante las próximas semanas.

Si bien tendrá la oportunidad de ser visto por el cuerpo técnico, aquello no se le asegura mantenerse en el equipo para los siguientes desafíos. Es más, concluye su vínculo contractual.

¿Renovará? Todo indica que su salida es inminente de Universidad de Chile. Sin embargo, en el libro de pases todo puede pasar, por lo que habrá que estar atento a las decisiones azules.

Federico Mateos debe volver a Universidad de Chile. Termina contrato el 31 de diciembre. (Imagen: Photosport)

El 2025 de Federico Mateos fuera de Universidad de Chile

Durante esta temporada, el mediocampista mencionado disputó un total de 35 compromisos con la escuadra chillaneja. En dichos partidos, logró anotar seis goles y entregar cuatro asistencias.

Un nombre a considerar en el período de transferencias, ya que puede negociar en calidad de futbolista libre. Es decir, su adiós desde Universidad de Chile puede ser gratuito.

