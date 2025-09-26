Universidad de Chile alcanzó las semifinales de la Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a Alianza Lima con un empate 0-0 en Lima y un triunfo por 2-1 en Coquimbo. Los dirigidos por Gustavo Álvarez se medirán a Lanús de Argentina por un boleto en la final.

¿Cuándo juegan? El primer compromiso se jugará la semana del miércoles 22 de octubre en Santiago en el Estadio Nacional y la vuelta se disputará la semana del 29 en Argentina en el estadio Ciudad de Lanús.

El primer encuentro se jugará sin público debido a la sanción que está cumpliendo Universidad de Chile. Por su parte, el compromiso de vuelta se jugará sólo con público local.

La U con Gustavo Álvarez sueña con su segundo título de Copa Sudamericana tras ganarla el 2011. Lo propio busca Lanús que la ganó el 2013 y ahora con Mauricio Pellegrino busca su segunda consagración.

Por el otro lado de llave vienen Independiente del Valle y Atlético Mineiro. La ida se jugará en Ecuador y la vuelta en Brasil. El elenco brasileño tiene a Jorge Sampaoli, un histórico ex DT azul.